Единственный моногород Ставрополья за пять лет более чем вдвое снизил долговую нагрузку

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Муниципальный долг единственного моногорода Ставрополья Невинномысска снизился до 160 млн рублей за пять лет, сообщил журналистам глава муниципалитета Михаил Миненков. За это же время собственные доходы моногорода выросли на треть.

"На начало 2016 года муниципальный долг города составлял 407,6 млн. рублей. В результате мероприятий, направленных на совершенствование управления долговыми обязательствами и оптимизацию расходов на их обслуживание, проводимых администрацией города Невинномысска, муниципальный долг на 1 января 2021 года составил 280 млн рублей. Благодаря принимаемым мерам на сегодняшний момент муниципальный долг снижен до 160 млн рублей и поддерживается на оптимальном уровне", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, с 2013 по 2015 годы в Невинномысске регулярно отмечали снижение неналоговых и налоговых доходов. Меры господдержки, переподготовка управленцев и развитие экономики позволили преломить эту тенденцию.

"Начиная с 2016 года наполняемость доходной части значительно возросла. В 2016 - 2019 годах перевыполнение плановых назначений по собственным доходам в среднем составляло 7%. В 2020 году, даже несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции, нам удалось обеспечить опережающую динамику роста собственных доходов бюджета города. К уровню 2016 года увеличение составило 251 млн рублей, или 32%", - отметил Миненков.

Основными доходными источниками бюджета моногорода являются налог на доходы физических лиц, земельный налог, аренда земельных участков и продажа муниципального имущества. "Благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития растет количество новых рабочих мест, создаваемых на территории нашего города. Все это дает возможность для создания условий для развития города, благоприятных и комфортных условий для жизни населения и выполнения намеченных планов и проектов", - пояснил глава Невинномысска.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".