Тольятти перейдет на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной"

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении города Тольятти в Самарской области к ценовой зоне теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Документ опубликован на портале правовой информации.

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты вложения в инфраструктуру, устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Также переход к ценовой зоне предусматривает определение единой теплоснабжающей организации.

"Отнести муниципальное образование городской округ Тольятти Самарской области к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в распоряжении правительства РФ.

К ценовой зоне теплоснабжения отнесены более десяти территорий присутствия "Т Плюс": Ульяновск и Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Новочебоксарск, Пенза и Кирово-Чепецк, Мордовия. Группа "Т Плюс" - частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Среди клиентов компании - более 14 млн физических лиц и 160 тысяч юридических лиц. Под управлением "Т Плюс" - 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 км теплосетей.