В ВТО вновь не смогли договориться о вакансиях в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО) в очередной раз не достигли консенсуса по вопросу заполнения вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в понедельник делегация США заявила, что не готова поддержать призыв 121 государства о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест, сообщил журналистам торговый представитель на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты заявили, что они не готовы согласиться с предложением 121 члена ВТО, призывающего начать отбор кандидатов в Апелляционный орган, - отметил представитель. - Это была 45-я заблокированная возможность начать процесс заполнения вакансий".

Делегация Мексики, представившая на заседании коллективное мнение 121 члена ВТО, отметила, что широкая поддержка инициативы, касающейся заполнения вакансий, "отражает общую обеспокоенность нынешней ситуацией в Апелляционном органе, которая серьезно затрагивает всю систему разрешения споров ВТО". Два десятка делегаций взяли затем слово, в том числе представитель Евросоюза от имени 27 стран ЕС и представитель Нигерии от имени государств африканской группы. Все они говорили о "важном значении скорейшего разрешения тупиковой ситуации".

Делегация США, однако, заявила на заседании о неготовности поддержать данное предложение. У нее сохраняются "системные озабоченности насчет Апелляционного органа", о которых она говорила в течение последних 16 лет. Соединенные Штаты упрекали эту инстанцию в том числе в превышении установленных сроков рассмотрения апелляций. В Вашингтоне исходят из того, что "члены ВТО должны предпринять фундаментальную реформу, чтобы система разрешения споров оставалась жизнеспособной и надежной".

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года. Причина - истечение срока полномочий арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора кандидатов на освободившиеся вакансии была предпринята 26 июля, а до этого они многократно предпринимались как в нынешнем, так и в 2020 году.