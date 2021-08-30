В АФК "Система" заявили, что открыты к возможности вложиться в Natura Siberica

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АФК "Система" открыта к возможности вложиться в Natura Siberica, сообщил президент корпорации Владимир Чирахов в ходе телефонной конференции.

"Говоря о Natura Siberica, мы не являемся частью корпоративного конфликта в Natura Siberica, но в любом случае мы открыты к возможности вложиться в компанию. Возможно, мы обсудим это в будущем", - сказал Чирахов.

13 августа сотрудники производителя косметики Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство компании не пускает их в офис. В письме работников компании отмечалось, что в августе 2021 года на руководящую должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, а пропуска основателя и учредителя компании Ирины Трубниковой, ее сына Дмитрия Трубникова, а также ведущих сотрудников компании, отвечающих за ключевые направления, были отключены.

Об АФК "Система"

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во II квартале 2021 года выросла на 16%, до 180 млрд рублей.