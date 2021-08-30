Объем бизнеса "Газпромбанк лизинга" в I полугодии вырос в 2,7 раза - до 88,2 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объем бизнеса "Газпромбанк Лизинга" (стоимость имущества за период, в рамках которого были заключены контракты) составил 88,2 млрд рублей в I полугодии 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Группа "Газпромбанк Лизинг" по итогам первого полугодия 2021 года возглавила российский рынок лизинга согласно данным агентства "Эксперт РА". Первое место группа занимает в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по новому бизнесу: объем составляет 88,2 млрд рублей (105,6 млрд рублей с НДС), что на 170% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

Первое место также группе обеспечил сегмент лизинга легковых автомобилей, объем нового бизнеса которого равен 34 млрд рублей (+184% к аналогичному периоду прошлого года).

За январь - июнь 2021 года группа кроме того укрепила позиции в сегменте лизинга морских и речных судов, заняв второе место на рынке с объемом нового бизнеса в 21,4 млрд рублей (в 28 раз больше первого полугодия 2020 года).

По данным агентства "Эксперт РА", общий объем нового бизнеса лизингового рынка по итогам первого полугодия 2021 года составляет 945 млрд рублей, что на 66% больше аналогичного периода прошлого года. Объем лизингового портфеля рынка на 1 июля 2021 г. достиг 5,6 трлн рублей (+7 % к данным на начало года).

"Доля лизинга в ВВП страны за первое полугодие 2021 года увеличилась на 54% и достигла 2% согласно данным агентства "Эксперт РА". Это обусловлено растущей популярностью лизинга в качестве альтернативного источника привлечения финансирования для МСБ и предприятий крупного бизнеса всех сфер экономики", - приводит пресс-служба слова генерального директора группы "Газпромбанк Лизинг" Максима Калинкина.

Группа "Газпромбанк Лизинг" является частью Группы Газпромбанка, развивает лизинговые проекты в корпоративном сегменте и розничный автолизинг на базе двух дочерних компаний - "Газпромбанк автолизинг" и Carcade. Группа участвует в государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам I полугодия 2021 года лизинговый портфель ГПБЛ составляет 375 млрд рублей.