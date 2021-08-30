Вице-премьер Григоренко призвал институты развития перестать конкурировать между собой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Институты развития должны перестать конкурировать между собой, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе своего выступления на заседании Наблюдательного совета группы "ВЭБ.РФ".

"У всех институтов развития появляется общая задача - они перестают конкурировать между собой и как единое целое вместе с правительством начинают работать над достижением национальных целей, которые сформулировал президент. Мы утвердили KPI, или показатели эффективности институтов развития, на текущий год, а также обсудили их в контексте ближайшей трехлетки", - подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин дал поручение по оптимизации институтов развития в декабре прошлого года. "Сегодня мы подводим промежуточные итоги этой работы", - рассказал вице-премьер добавив, что все реорганизационные и регламентные процедуры завершены. Под кураторство ВЭБ.РФ переданы 12 институтов развития.

Ранее в понедельник Группа ВЭБ.РФ утвердила новую стратегию до 2024 года, согласно которой госкорпорация намерена развивать городскую инфраструктуру, придерживаться "зеленых" и социальных стандартов, а также финансировать проекты общей стоимостью в 17 трлн руб. Дмитрий Григоренко был назначен председателем наблюдательного совета госкорпорации в сентябре 2020 года. Ранее этот пост традиционно занимал глава правительства.