Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за I полугодие сократился на 52,4%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года сократился до 27,7 млрд рублей с 58,27 млн рублей годом ранее (на 52,4%). Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка за полугодие увеличилась на 30,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 195 млрд рублей, в том числе выручка от пассажирских перевозок увеличилась на 38%, до 165 млрд рублей. Операционные расходы компании выросли на 7,7% до 210,5 млрд рублей, в том числе расходы на авиатопливо составили 45 млрд рублей. (рост на 2,5%). Операционный убыток составил 15,3 млрд рублей. (сократился на 66,6%).

Чистый убыток за второй квартал сократился на 92,8%, до 2,59 млрд рублей. "Чистый убыток группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2021 года составил 27,7 млрд рублей, из которых только 2,59 млрд рублей приходится на финансовый результат второго квартала", - подчеркнули в компании.

Сокращение чистого убытка произошло за счет увеличения внутрироссийских перевозок и постепенного возобновления международного авиасообщения, пояснили в компании.

"С учетом сохраняющихся ограничений, масштаба деятельности и флота группы "Аэрофлот", волатильности макроэкономических факторов, в том числе определяющих стоимость керосина, влияния пандемии на спрос и снижения среднего срока будущих бронирований, кратное сокращение квартального чистого убытка до 2,6 млрд рублей является значительным улучшением результатов. Годом ранее, во втором квартале 2020 года, чистый убыток составил 35,8 млрд рублей, и ни в один из последующих периодов, включая летний сезон 2020 года, группа так близко не приближалась к положительному результату", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.