В России каждый пятый речной круиз на осень продали по акции с кешбэком

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Каждый пятый речной круиз на осень 2021 года продан по акции с кешбэком. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным речных туроператоров, продажи летом на сентябрь и октябрь по акции с кешбэком составили не менее 20% от общего объема реализованных круизов", - отмечается в сообщении.

По данным АТОР, общий прирост спроса на осенние круизы по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года у разных компаний доходит до 80-90%. При этом, как отметили в АТОР, сравнение с предыдущими годами может быть не совсем корректным - тогда речь шла о гораздо меньшем количестве лайнеров на внутреннем рынке. "В предыдущие периоды у нас работало 4 теплохода на российском рынке, а в этом году их вышло уже 11, поэтому увеличение спроса произошло во многом за счет роста самого предложения", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по туризму круизной компании "Мостурфлот" Светланы Гончаровой.

Говоря о структуре спроса, в АТОР отметили, что осенний кешбэк во многом повторил успех весенней волны, популяризируя речные путешествия и привлекая в круизный туризм большое количество новичков. Так, по данным "Мостурфлота", на осенних рейсах общее количество новичков составляет не менее 60% от всех пассажиров, а их разброс на борту бывает от 30% до 90%.

Как отмечают эксперты, наиболее активный интерес к круизам с кешбэком проявляют две группы туристов. Первая - те, кто не обладает большими суммами на отдых, и старается сэкономить. Вторая - те, кто за счет предоставляемой скидки планирует повысить комфорт речного путешествия: эта группа предпочитает каюты и теплоходы уровня люкс. На долю люкса в осенних продажах туров с кешбэком приходится более 40% от общих продаж по акции. Такое распределение наблюдается по всем направлениям, начиная от коротких круизов, некоторые из которых уже загружены на 100%, и заканчивая более длительными.