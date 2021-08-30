Siemens в качестве технологического партнера разрабатывает поезд для ВСМ

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Рабочая группа, в которую входит Siemens, находится на начальном этапе разработки концепции первого российского поезда для эксплуатации на высокоскоростных магистралях (ВСМ). Об этом в кулуарах выставки PRO//Движение.Экспо сообщил журналистам президент Siemens в России Александр Либеров.

"В самом начале очень важно определить параметры поезда. Потому что это дает возможность во-первых сэкономить время и в то же время расходы на разработку и производство поезда в будущем. То есть концепция поезда [будет содержать представление о том], примерно из скольких вагонов должен состоять этот поезд, какие должны быть вагоны и так далее. Сейчас эта концептуальная фаза, она очень важна, она как раз началась", - сказал Либеров.

Он подтвердил, что сроки реализации проекта остались прежними - поезд будет готов к эксплуатации в конце 2028 года. Прототип, как планируется, создадут за полтора года до этого, поскольку новый подвижной состав необходимо будет сертифицировать, уточнил Либеров. Отвечая на вопрос о том, как по срокам соотносятся реализация проекта строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург, которую планируется завершить в 2027 году, и создание поезда, Либеров подчеркнул, что первое время на магистрали смогут курсировать и "Сапсаны", пусть и не с такой большой скоростью.

Оценить стоимость нового подвижного состава пока что затруднительно. Сначала будет создана концепция, она будет содержать и примерные ценовые параметры, добавил он.

Скорость движения высокоскоростного поезда составит 360 км/ч, но сможет доходить и до 400 км/ч.