Минэкономразвития: объем рассматриваемых заявок на СЗПК составляет более 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития рассматривает 74 заявки на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) общим объемом инвестиций более 1,6 трлн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Первые соглашения в электронной форме через ГИС "Капиталовложения" могут быть заключены уже в конце этого или начале следующего года.

"В июле в закон о СЗПК внесли изменения. Они сделали этот инструмент доступнее для бизнеса. К новой законодательной базе министерство экономического развития разработало новый порядок заключения СЗПК. Уже в этом году появится возможность заключения соглашений в бумажной форме в рамках последней редакции закона. В конце 2021 - начале 2022 заключат первые соглашения в электронной форме через ГИС "Капиталовложения". Впоследствии мы планируем полный уход от бумажных договоров", - сообщили в Минэкономразвития.

"В 2020-2021 гг. заключено 36 СЗПК на общую сумму инвестиций 1,28 трлн рублей. По итогам реализации инвестиционных проектов планируется к созданию 31 776 новых рабочих мест. Сейчас в Минэкономразвития на рассмотрении 74 заявки общим объемом инвестиций более 1,6 трлн рублей", - добавили в министерстве.

В Минэкономразвития отметили, что сейчас по документу ведутся необходимые регламентные процедуры, консультации с общественными объединениями. "В ближайшие дни нормативно-правовой акт отправят для межведомственного согласования. Планируем принять новые правила заключения СЗПК в ближайшие месяцы", - сказали в министерстве.