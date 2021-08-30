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CNBC: PayPal может создать платформу для торговли акциями в США

Подразделение компании, занимающееся инвестициями, возглавил один из создателей компании TradeKing Ричард Хейген

ТАСС, 30 августа. Всемирная система онлайн-платежей PayPal рассматривает возможность создания платформы, которая позволит ее пользователям в США продавать акции. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

По его данным, для помощи в осуществлении проекта компания наняла профессионала в области брокерских услуг Ричарда Хейгена, одного из создателей компании TradeKing, предоставлявшей брокерские услуги онлайн. Хейген возглавил подразделение PayPal, занимающееся инвестициями.

Согласно сведениям телеканала, в целях реализации планов по продаже акций PayPal либо приобретет уже существующую брокерскую компанию, либо станет партнером такой фирмы. Как сообщил один из источников, она уже провела переговоры с потенциальными партнерами в сфере инвестиций. В свою очередь другой источник отметил, что услуга по продаже акций вряд ли будет создана в этом году.

PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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