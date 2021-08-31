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Чекунков: Северный морской путь в течение пяти лет может стать круглогодичным

Как отметил глава Минвостокразвития РФ, этому будет способствовать строительство ледокола "Лидер" и других новых судов ледового класса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Строительство новых судов ледового класса поспособствует тому, что навигация по Северному морскому пути (СМП) в течение пяти лет может стать круглогодичной. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью РБК.

"Диапазон работы СМП постоянно растет. [При открытии навигации в мае 2020 года] в этом году была сверхпоздняя проводка - в январе-феврале. Я думаю, что на горизонте пяти лет мы будем плавать круглогодично. В этом нам должны помочь ледокол "Лидер" [который строится на приморской судоверфи "Звезда"] и другие новые суда ледового класса", - сказал глава министерства.

Он добавил, что СМП состоится как новый глобальный транспортный маршрут только когда на нем будет налажена регулярная контейнерная линия с Дальнего Востока до Мурманска или Санкт-Петербурга. "Стратегическая логика - нарастить объем перевозок и их эффективность, чтобы в перспективе безубыточно ходить по СМП под российским флагом. Тогда мы создадим реальную альтернативу южному маршруту", - сказал Чекунков.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Теги
РоссияЧекунков, Алексей Олегович
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