Индекс PMI производственного сектора Китая в августе понизился до 50,1

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за август понизился на 0,3 процентного пункта (п. п.) и составил 50,1. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, опубликованном на сайте ведомства, динамика роста промышленности Китая "несколько ослабла на фоне ослабевающего спроса".

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны за минувший месяц сократился на 1,4 п. п., составив 50,3. У коммерческих организаций среднего масштаба, напротив, наблюдалось повышение на 1,2 п. п., до 51,2. Малые предприятия тоже продемонстрировали небольшой рост: их индекс изменился на 0,4 п. п., до 48,2, продолжая оставаться в отрицательной зоне.

Согласно распространенному докладу, субиндекс производства (50,9) в Китае в августе уменьшился на 0,1 п. п. Показатель новых заказов опустился на 1,3 п. п. (до 49,6). Субиндекс цен на сырье не колебался и остался на уровне 47,7. Ситуация в сфере занятости тоже не изменилась и составляет 49,6.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания показателя ниже его - об обратной тенденции.

За 2020 год данный показатель в Китае повысился с 50 пунктов в январе до 51,9 в декабре, оставаясь выше нейтральной линии. В феврале прошлого года из-за пандемии был зафиксирован резкий спад (до 35,7), затем ситуация нормализовалась.