Единая дальневосточная авиакомпания до конца года совершит свыше 1,7 тыс. рейсов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" до конца 2021 года совершит более 1,7 тыс. рейсов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Мы, конечно, будем поддерживать дальневосточную авиакомпанию, чтобы она могла держать тариф на социально приемлемом уровне, потому что она как раз и создавалась для того, чтобы снизить цены и поднять качество услуг. До конца этого года [из федерального бюджета] будет выделено 1,6 млрд рублей и совершено 1 780 рейсов, которые перевезут 100 тыс. человек", - сказал Чекунков.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что главное сейчас - оснастить дальневосточную авиакомпанию самолетами российского производства. "Уже подписан меморандум с участием Минпромторга о поставках 45 судов, которые будут стоить 47 млрд рублей. Если одномоментно выделить их из бюджета, это будет дорого. Если применить лизинговые платежи, то стоимость с учетом процентной ставки может быть до 80 млрд рублей. Это будет дорого уже для самой компании. Возможно, решением будет субсидирование лизинговых платежей", - добавил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к середине августа представить финансовую модель дальневосточной авиакомпании с целью повышения доступности для граждан перелетов между регионами Дальнего Востока. Рейсы Единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля.