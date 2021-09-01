Выступление Германа Грефа на марафоне "Новое знание" Видеотрансляция

II марафон "Новое знание"

Глава Сбербанка Герман Греф принимает участие во втором просветительском марафоне "Новое знание".

Тема его выступления - "Твердая сила мягких навыков".

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября. Ожидается, что в его рамках выступят более 150 лекторов, среди которых выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.