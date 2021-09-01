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Выступление Германа Грефа на марафоне "Новое знание" Видеотрансляция

Тема его выступления - "Твердая сила мягких навыков"

II марафон "Новое знание"

Глава Сбербанка Герман Греф принимает участие во втором просветительском марафоне "Новое знание".

Тема его выступления - "Твердая сила мягких навыков".

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября. Ожидается, что в его рамках выступят более 150 лекторов, среди которых выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

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