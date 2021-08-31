Путину могут доложить о проекте города-миллионника в Приморье 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Идея строительства нового города-спутника у Владивостока может быть представлена на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое президент России Владимир Путин проведет 2 сентября. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Авторы такого проекта будут иметь возможность доложить об этом президенту [на совещании 2 сентября]", - сказал представитель Кремля.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее в интервью РБК сообщил, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с близлежащим городом Артем и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. По словам Чекункова, сегодня население муниципалитета Владивостока насчитывает 600 тыс. человек, хотя фактически там проживают больше людей.