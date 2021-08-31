Экс-менеджер "Магнита" Онищенко назначен президентом "Связного"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президентом ретейлера "Связной" назначен экс-менеджер "Магнита" Максим Онищенко, говорится в сообщении "Связного".

"В новой должности Максим Онищенко будет вести "Связной" к достижению новых целей, реализовывая стратегию компании", - отмечается в сообщении.

По данным ретейлера, Онищенко обладает более чем 15-летним стажем работы в крупнейших международных и российских компаниях на руководящих позициях. С 2003 года он работал в компании Procter&Gamble, где прошел путь от менеджера по работе с ключевыми клиентами до регионального управляющего. С 2011 до 2018 год работал на различных должностях в компании "Магнит", в том числе в управлении форматом розницы компании, в "Магнит Косметик". В последние годы Онищенко возглавлял бизнес торговой сети "Табрис".

Евгений Давыдович, занимавший пост президента компании в 2016-2017 годах, а также с ноября 2019 года, покинул компанию и планирует сосредоточится на собственных бизнес-проектах, отмечает ретейлер.

"Связной" - розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. У компании более 2,6 тыс. магазинов в 1100 городах России. В компанию входит сеть Cstore, которая насчитывает 33 магазина в 22 городах России.