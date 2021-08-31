МЭР предложило ускорить процесс аккредитации организаций, проводящих аудит выбросов CO2

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) разрабатывает меры, способствующие более раннему началу аккредитации органов по валидации и верификации парниковых газов. Росаккредитация может начать работу по аккредитации соответствующих организаций в текущем году, следует из законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее предполагалось, что аккредитация по данному направлению начнется с 1 января 2022 года.

"В адрес Минэкономразвития России и подведомственной ему Росаккредитации поступают обращения со стороны бизнес-сообщества о готовности прохождения в национальной системе аккредитации в качестве органов по валидации и верификации парниковых газов до 1 января 2022 года", - пояснили в Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что российский бизнес опасается введения Евросоюзом в 2022 году механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), что может вызвать рост нагрузки на отечественных экспортеров до €50,6 млрд до 2030 года. Еще одной причиной заинтересованности отечественных компаний в ускорении процесса аккредитации являются сложности, с которыми они сталкиваются при валидации и верификации углеродных отчетностей у специализированных зарубежных органов в связи с пандемией коронавируса, добавили в МЭР.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничении выбросов парниковых газов. Закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования таких выбросов. Речь идет, в том числе, о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Закон предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения, а также предполагает создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета.