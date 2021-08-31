Предложения по изменению налогообложения в металлургии подготовят к октябрю

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Предложения по изменению налогообложения в металлургической отрасли подготовят к началу октября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Я думаю, что к началу октября", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам замминистра, основная идея изменений в налогообложении металлургов состоит в привязке ставок налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) к динамике мировых цен. "Идея основная в том, чтобы при изменении мировых цен [на металлургическую продукцию] пропорционально менялась налоговая нагрузка, чтобы не приходилось вводить в экстренном порядке какие-то экспортные пошлины или еще как-то настраивать налогообложение, а перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на конечный продукт", - добавил замглавы Минфина.

Сазанов подчеркнул, что это достаточно сложный вопрос. "У нас идут достаточно оживленные дискуссии на этот счет, и пока окончательного предложения нет", - отметил он.

Ранее Сазанов сообщал, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении с 2022 года налоговой нагрузки на металлургов. Речь идет о привязке ставки НДПИ к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд рублей. В связи с этим с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.