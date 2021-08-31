В России запустят не менее 10 проектов по развитию электронной промышленности

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал во вторник запуск в стране до конца года не менее 10 сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрение отечественных решений во всех секторах экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам совещания по формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию.

"На уровне правительственной комиссии по цифровому развитию с этого года запущена модель реализации сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие производства радиоэлектронной продукции в формате полного цикла. По каждому такому проекту будет якорный потребитель со своим массовым спросом", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что на сегодняшний день определено уже пять проектов, где заказчиками выступают государственные компании, в том числе "Ростелеком" (в проекте по развитию магистрального оборудования сетей связи), а также ВТБ и Росатом (в проекте по аппаратно-программным и вычислительным комплексам для корпоративных информационных платформ). "Мы будем масштабировать этот подход, поскольку он позволяет сформировать устойчивый спрос на продукцию наших микроэлектронных производств", - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также заявил о том, что научный и технический потенциал России сегодня позволяет наладить полный цикл производства электронной продукции - от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе. "Важно грамотно выстроить цепочку между разработчиками и потребителями, которая позволила бы увязать потребности рынка, возможности производителей и организаций-интеграторов, а также создать правильные инструменты формирования спроса на радиоэлектронную продукцию. Такая система в России уже отрабатывается", - поясняется в сообщении пресс-службы.

В совещании приняли участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев, а также представители Росатома, Ростеха, РЖД, АФК "Система", Сбербанка, ВТБ, Роснефти, Газпром нефти, Россетей, Яндекса, Mail.ru Group, МТС, Мегафона.