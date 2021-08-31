На подготовку к зиме оставшихся без газа районов Омской области направлено 25 млн рублей

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило более 25 млн рублей на подготовку к отопительному сезону трех районов на севере региона, которые из-из истощения Тевризского газоконденсатного месторождения остаются без газа для отопления. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. С осени 2020 года газ в этих районах подается только для нужд приготовления пищи.

"Знаменскому району предоставлен 1 млн рублей на приобретение трубной продукции, Тарскому - 1,6 млн, Тевризскому - 1,1 млн. Кроме того, выделено 9,5 млн рублей на альтернативное теплоснабжение многоквартирных домов Знаменского района и 9,8 млн направлено на установку электрокотлов и возмещение затрат граждан, которые установили отопительные приборы самостоятельно. <…> Из резервного фонда правительства <...> было выделено 2,5 млн рублей, на которые приобретено 1 352 электроконвектора и столько же удлинителей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на одной из скважин месторождения проводится ремонт, который должен увеличить добычу газа. "Но геофизики не дают стопроцентной гарантии, что потребители будут обеспечены газом в полном объеме. Ремонт планируется завершить после старта отопительного сезона, поэтому необходимо обеспечить теплоснабжение на протяжении всего отопительного сезона вне зависимости от результатов ремонта", - цитирует пресс-служба министра энергетики и жилищно-коммунальгого комплекса Омской области Антона Гаака.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году для газоснабжения трех районов, в которых сейчас проживает около 70 тыс. человек. Эксплуатируемые скважины № 5 и 110 истощены и не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа. Скважина № 6 не эксплуатируется много лет из-за обводнения. Ее планировалось отремонтировать к началу отопительного сезона 2020 года, но ремонтные работы в прошлом году не дали ожидаемого результата.