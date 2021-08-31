Трутнев: вносить изменения в механизм выдачи "дальневосточных гектаров" не планируется

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Механизм предоставления земли по программе "Дальневосточный гектар" в ближайшее время не будет изменяться. Об этом сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда".

"Почему я не хочу разделять механизм предоставления земли для сельхозназначения и для строительства дома? Спекуляций не хочу. Чтобы кто-то под предлогом того, что он хочет развивать на гектаре большое сельское хозяйство, забирал эти зоны, а потом продавал гражданам под коттеджи. Поэтому мы пока оставим этот механизм в том виде, в котором он работает. Мне кажется, он приносит пользу", - сказал Трутнев.

По его словам, на сегодняшний день программой воспользовались 94 тыс. человек. Также на получение земли по программе "арктического гектара" за первую неделю поступило 2,5 тыс. заявок, добавил Трутнев.

О гектарах

В июне Госдума приняла в третьем чтении закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Он направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек.