Трутнев заявил, что кабмин должен обосновать значимость строительства моста на Сахалин

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Решение о строительстве моста на Сахалин должен принять президент России, правительство занимается обоснованием этого проекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда".

"Решение о строительстве сахалинского моста - компетенция президента Российской Федерации. Его стоимость, его значение для России таково, что никто другой такого решения принять не может. Поэтому задача правительства - обосновать решение, что мост полезен", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что первые доклады по этому вопросу уже были представлены главе государства. "Президент не сказал прекратить работу, но и решение пока не принято", - добавил вице-премьер.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно 7 км. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина недалеко от упраздненного поселка Погиби.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Общественные слушания по проекту прошли 11 марта в Николаевске-на-Амуре.