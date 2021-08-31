Трутнев: объем инвестиций в экономику регионов Дальнего Востока достиг 2 трлн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем вложенных в экономику регионов Дальнего Востока инвестиций достиг 2 трлн рублей, в планах увеличить этот показатель до 11 трлн рублей к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Начну с того, что буквально на днях мы достигли цифры в 2 трлн рублей осуществленных инвестиций в Дальний Восток. А на 2030 год стоит план в 11 трлн рублей инвестиций. Предприятий будет много. Некоторые из них уже строятся. Например, я с очень хорошими впечатлениями вернулся из Забайкальского края, посетив строительство горно-металлургического комбината на Удокане - крупнейшем в России месторождении меди", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что объем иностранных инвестиций в Дальний Восток не превышает объема инвестиций российских компаний. "Тем не менее иностранные инвестиции для нас имеют большое значение: за все эти годы они накоплены на сумму 80 млрд долларов - неплохая цифра. И второе: если приходят иностранные инвесторы, значит, мы создали привлекательный инвестиционный климат", - считает он.

Кроме того, по словам Трутнева, средства, которые государство за шесть лет проинвестировало в развитие Дальнего Востока, уже вернулись обратно с прибылью. "Затрачен 81 млрд рублей, а вернулись 123 млрд в виде налогов. Даже для обычного экономического проекта окупаемость в течение шести лет с 50-процентной рентабельностью - это уникально", - отметил вице-премьер.