Глава "Альфа-Капитала" назвала биржевые фонды новым фактором экономического роста

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бурное развитие индустрии российских биржевых фондов демократизирует инвестиции и влияет на формирование экономики будущего, рассказала ТАСС генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

За год тематические биржевые фонды - фонды инвестиционных идей, связанные с макротрендами в экономике и социуме, выросли в объеме на 430%. Стратегии таких фондов строятся вокруг таких тем, как зеленая энергетика, биотехнологии и облачные вычисления. К концу марта во всем мире в них было вложено $133 млрд, что сопоставимо, например, с годовыми госрасходами Финляндии, Израиля или ОАЭ, пояснила топ-менеджер.

"Тематические фонды - лишь малая часть масштабной индустрии, проделавшей колоссальный путь развития с 1990-х годов. Зародившись как нишевый продукт для бережливых сторонников индексного инвестирования, биржевые фонды стали широко использоваться в стратегиях с диаметральными характеристиками - от ультраконсервативного размещения длинных денег до высокорискового трейдинга. Их востребованность растет буквально с каждым кварталом как за рубежом, так и в России", - добавила она.

Россияне познакомились с этим инструментом относительно недавно, зато быстро его оценили. За два минувших года 17 управляющих компаний зарегистрировали 79 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), в которых аккумулировано порядка 140 млрд рублей. Причем более 50 млрд поступило за несколько последних месяцев. "Вероятно, мы наблюдаем на практике с отрывом лучший дебют инструмента нового типа за всю историю рынка коллективных инвестиций в России", - полагает Кривошеева.

В свою очередь в "Альфа-Капитал" было запущено семь биржевых фондов. "Если на первом этапе фокус был на создание фондов широкого рынка, то сейчас мы отдаем предпочтение именно тематическим БПИФам. В этом контексте важна эмоциональная доступность, привлекательность идей для клиентов, поэтому при выборе того или иного сектора мы опираемся в том числе на результаты опроса клиентов. К примеру, мы выяснили, что сектор здравоохранения, медицины и биотехнологий является одним из наиболее интересных для клиентов, и предложили инвесторам фонд "Альфа-Капитал Медицина", - отметила глава компании.

Будущее биржевых фондов

Первые в мире биржевые фонды копировали состав индексов широкого рынка и предполагали пассивное инвестирование. Сегодня, когда существуют фонды товарных активов, с привязкой к отраслевым, региональным индексам, с комбинированными стратегиями - число этих инструментов стремится к восьми тысячам, а принцип пассивного инвестирования перестал быть обязательным. При этом биржевые фонды со стратегиями активного управления пока не являются мейнстримом - эту роль по-прежнему играют репликаторы ключевых индексов, уточнила генеральный директор УК "Альфа-Капитал".

Однако сегмент бурно развивается - увеличивается и рыночная доля тематических продуктов. "К примеру, на Московской бирже представлены БПИФы с фокусом на экологически чистые технологии, инвестирующие в мировой сектор фармацевтики, здравоохранения и биотехнологий, в компании с высокой корпоративной ответственностью - список постоянно пополняется. В свою очередь классификация американского провайдера тематических фондов Global X включает десятки их разновидностей. Системообразующие категории - "прорывные технологии", "люди и демография", "физическая среда" - распадаются на мегатемы, такие как big data, мобильность, цифровой контент, финтех. Они делятся на еще более узкие направления инвестирования: машинное обучение, кибербезопасность, электротранспорт и т. д. Получается своеобразная матрица, заполняемая все новыми и новыми фондами", - рассказала специалист.

При этом в дискуссиях о возможном подавлении биржевыми ПИФами классических паевых инвестиционных фондов ввиду своих преимуществ (ликвидности, доступности портфельного инвестирования при более низких комиссиях за управление), Кривошеева выступает за то, что новые инструменты скорее смогут расширить их вариативность, став удобным "строительным материалом" в бесчисленных инвестиционных стратегиях.

Так, в русле диверсификации стратегий одновременно с увеличением количества фондов движется и российский рынок. "За короткое время БПИФы стали пользоваться большим успехом и превратились в драйвер трансформации сбережений частных лиц в инвестиции, работающие в реальной экономике. Появление тематических фондов дополнительно расширяет потенциал этого перспективного направления", - добавила Кривошеева.

Риски в индустрии

Расширение инструментария биржевых фондов можно только приветствовать, если оно не множит инфраструктурные риски и не ведет к регуляторному арбитражу, считает Кривошеева. "В этом плане у ряда экспертов по-прежнему вызывает некоторые опасения перспектива неспонсируемого допуска зарубежных биржевых фондов (exchange-traded fund, ETF) на российские площадки", - пояснила специалист.

По ее мнению, неспонсируемый допуск, то есть листинг паев по инициативе биржи, без участия управляющей компании фонда - "достаточно экзотичная практика". "Как правило, доступность иностранных фондов всем инвесторам обеспечивается за счет довольно строгих требований к инфраструктуре дистрибуции паев. Поэтому вызывает сожаление, что ряд важных, с нашей точки зрения, норм, вероятно будет носить лишь временный характер, как следует из проекта нормативного акта ЦБ. В частности, речь идет об указании российской биржи в правилах фонда, включении российского профучастника в перечень уполномоченных лиц и выкупе биржей паев в случае ликвидации ETF", - рассказала Ирина Кривошеева подчеркнув, что такие составляющие могут обернуться неприятными для розничных инвесторов сюрпризами.

Так, рассчитывая на защиту своих интересов в российском правовом поле, инвесторы могут столкнуться с необходимостью заниматься этим в чужой юрисдикции. "При этом "импортируемые" ETF еще и получают фору в сравнении с российскими БПИФами по степени регуляторной нагрузки, что представляется удивительно щедрым подарком нашим зарубежным коллегам по индустрии без объективных на то причин", - добавила эксперт.

Влияние притока инвесторов на котировки

По мнению Кривошеевой, чем шире становится пространство для выбора идей - тем филиграннее может действовать невидимая рука рынка, перераспределяющая финансовые ресурсы внутри экономик.

"В известной истории крупный американский финансист вовремя продал все свои акции, узнав, что биржевая лихорадка докатилась до простого чистильщика обуви. В сегодняшней парадигме, быть может, ему следовало бы отдать распоряжение о покупке", - подметила глава УК "Альфа-Капитал".

При этом действия массовой аудитории на фондовом рынке вряд ли могут служит предвестником падения котировок - при условии смещения фокуса внимания частных инвесторов именно на БПИФы и другие портфельные инструменты под управлением профессионалов. Тем самым именно инвестиционные фонды являются самым динамично развивающимся, органичным, проверенным временем и во всех странах мира продуктом для входа розничных инвесторов-новичков, подытожила специалист.