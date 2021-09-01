Многопрофильный карбоновый полигон создадут в Кузбассе совместно с промпредприятиями

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Многопрофильный карбоновый полигон, площадки которого будут расположены на предприятиях различных отраслей промышленности и на территории природных заказников, планируется создать в Кузбассе для комплексного изучения выбросов парниковых газов и технологий их сокращения и поглощения. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности ректора Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) Алексей Яковлев.

"Карбоновый полигон планируется создать в Кузбассе - в регионе с развитой инфраструктурой промышленности. Наше преимущество - это разнообразие земель, включая промышленные территории, угольные разрезы, лесные массивы, сельскохозяйственные площади, где мы можем получить наиболее качественные результаты исследований, которые имеют практический результат. Мы видим, что крупнейшие [промышленные] предприятия заинтересованы в создании таких площадок и как инвесторы, и как партнеры. Они предоставляют нам для работы свои территории, которые уже частично оснащены оборудованием для измерений", - сказал Яковлев, добавив, что данный проект является стратегическим в рамках программы развития университета до 2030 года.

Кузбасс - один из главных промышленных регионов страны, на его территории расположены более 150 угледобывающих и углеобогатительных предприятий, крупнейшие металлургические заводы, химические производства, все они являются источниками выброса парниковых газов. При этом значительную площадь Кемеровской области занимают лесные массивы и природные заказники, которые поглощают выбросы.

КузГТУ, как участник научно-образовательного центра мирового уровня "Кузбасс", объединит вокруг себя промышленные и научные организации для реализации проекта по созданию карбонового полигона. Главными партнерами проекта станут компания холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (ХК "СДС"), Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, НОЦ "Кузбасс", а также другие участники созданного в рамках программы развития КузГТУ консорциума "Экология и майнинг".

"Такая кооперация поможет нам решить задачу по созданию методик, признаваемых европейским и азиатским сообществом, которые можно будет масштабировать и тиражировать на всю страну. Технологии требуют развития. Это одна из задач, которую будем решать, - где-то на стыке технологических решений и решений в области биологии. Возможно, потребуется какая-то генная модификация растений, чтобы они более активно поглощали углекислый газ", - добавил собеседник агентства, отметив, что на получение первых результатов исследований может уйти до двух-трех лет.

В феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.