Новые высокотехнологичные компании на Хайнане получат единовременные выплаты до $773 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Зарегистрировавшиеся в южной китайской провинции Хайнань новые высокотехнологичные компании могут получить в качестве поддержи единовременную выплату в размере до 5 млн юаней (около $773 тыс.). Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Соответствующая программа по стимулированию высокотехнологичных компаний в провинции начнет действовать с 11 сентября. Конкретный размер выплат будет определяться 5% от инвестиций компании в основной капитал или 10% от ее инвестиций в исследования и разработки в течение 12 месяцев после регистрации в провинции. Максимальный размер выплат ограничен 5 млн юаней.

На соответствующую финансовую поддержку могут претендовать компании, которые отвечают ряду требований. В их числе, в частности, обязательная регистрация в качестве высокотехнологичной компании с получением всех необходимых документов от местных контролирующих органов, а также подача заявления на соответствующие стимулирующие выплаты в течение двух лет после переезда на Хайнань.

Правительство Китая 1 июня 2020 года опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции Хайнань. Особое внимание в этом документе уделяется налаживанию высокотехнологичной промышленности, туризму и современной сфере услуг. Власти провинции уже приняли ряд конкретных мер для развития этих направлений, включая налоговые льготы для компаний и другие инструменты финансовой поддержки соответствующих предприятий.