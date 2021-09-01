Иран в шесть раз сократил поставки газа на электростанции Ирака

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Иран урезал поставки газа на электростанции Ирака с 49 до 8 млн куб. м в день, что привело к сокращению вырабатываемой ими электроэнергии. Об этом сообщило в среду Министерство электроэнергетики Ирака.

"В среду национальная система [электроснабжения] снова столкнулась со старой проблемой - сокращением поставок иранского газа на электростанции в центральных и южных регионах [Ирака] с 49 до 8 млн кубических метров в день, <...> без объяснения причины", - цитирует заявление министерства Национальное иракское информационное агентство. Отмечается, что это привело к уменьшению вырабатываемой национальной электросетью мощности на 5,5 МВт.

Для решения этой проблемы, как указывает агентство, ведомство обратилось в министерство нефти республики с тем, чтобы компенсировать недостаток газа на энергетических объектах. Кроме того, власти Ирака связались с Министерством энергетики Ирана и посольством исламской республики в Багдаде, чтобы выяснить причины сокращения поставок топлива.

Аналогичная ситуация произошла в начале августа, когда Тегеран приостановил экспорт электроэнергии в Ирак из-за ее дефицита в Иране.

Перебои в электроснабжении считаются рядовым явлением для обеих стран, особенно в летний период. Для Ирана одной из причин является повсеместное использование кондиционеров в жаркую погоду и возросшая в последнее время популярность майнинга криптовалюты. В этом году ситуация усугубилась из-за засухи, которая снизила возможности использования гидроэлектростанций. В соседнем Ираке проблемы с обеспечением населения электроэнергией связаны в первую очередь с устаревшими сетями и регулярными нападениями радикалов на опоры ЛЭП.