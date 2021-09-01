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Токаев назначил министром сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева

Президент Казахстана ранее освободил от должности министра сельского хозяйства республики Сапархана Омарова

НУР-СУЛТАН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил министром сельского хозяйства республики Ербола Карашукеева. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в указе.

10 июля этого года постановлением правительства 44-летний Карашукеев был назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Казахстана. Ранее Токаев освободил от должности министра сельского хозяйства республики Сапархана Омарова. Президент Казахстана раскритиковал Омарова за серьезные упущения в работе, которые привели к падежу скота в некоторых регионах страны и нехватке кормов.

Ранее Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро", а также на различных должностях в администрации президента, министерствах финансов и сельского хозяйства.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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