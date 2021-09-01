Обучение по новым программам проекта "Цифровые профессии" начнется в сентябре

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проект с господдержкой "Цифровые профессии" с 1 сентября расширяется еще 29 программами. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

"Минцифры России сообщает, что в сентябре начинается обучение по 29 новым программам проекта "Цифровые профессии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут открыты такие курсы, как "DataScience", "Веб-аналитика", "ProductManager", "Мобильная разработка", "Разработчик Python", "Технологии анализа данных", "Тестирование ПО", "Технологии искусственного интеллекта", "Веб-разработка", "Разработчик C++" и другие. Данные курсы предоставили "Нетология", "Яндекс.Практикум", Университет "Иннополис", ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, "Инвольта образование".

Также новые программы осенью предоставят GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, "1С-Образование", HackerU, Финансовый университет при правительстве РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие.

"Начало учебного года - событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе "Цифровая экономика", подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Всего на 1 сентября россиянам доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что уже в ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам директора департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяны Трубниковой, в настоящее время на участие в проекте уже подали заявки более 4 тыс. человек. "За период всей программы - до конца 2024 года - обучение пройдут минимум 110 тысяч человек", - добавила она.

Проект "Цифровые профессии" был запущен в 2021 году, он позволяет россиянам старше 16 лет получить дополнительное образование в IТ-сфере за половину стоимости.