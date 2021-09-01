Минцифры сообщило, что аккредитация IT-компаний для получения льгот происходит в один клик

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Процедура аккредитации IT-компаний для получения льгот по налоговому маневру стала происходить через портал госуслуг и требует буквально одного клика. Об этом в интервью интернет-изданию CNews сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

"Раньше надо было подать заявку в бумажном виде, приложив копию устава, доверенность, документ, подтверждающий, что осуществляется именно IT-деятельность, а далее - в соответствии с законодательством ждать ответа 30 дней. Процесс был трудоемким как для заявителя (пакет документов мог содержать порядка 100 страниц), так и для сотрудников Минцифры: заявки вручную обрабатывали три наших специалиста, занимаясь, по сути, непродуктивной, сугубо технической работой. К счастью, мы избавились от этого рудимента. <…> Теперь это полностью цифровой сервис на портале госуслуг. Не будет преувеличением, если я скажу, что заявление оформляется в один клик", - рассказал он.

Замглавы Минцифры отметил еще одну особенность - заявитель ничего не заполняет сам: информация при формировании заявления берется из профиля юридического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). "Таким образом, исключаются ошибки, которые могли бы привести к отказу по формальным признакам на этапе приема заявки", - пояснил Паршин.

Другое нововведение - если заявку подает не генеральный директор, то в ЕСИА формируется доверенность. "Это новая функциональность ЕСИА, которую мы обкатали на нашей услуге по аккредитации IT-компаний", - добавил он.

Паршин уточнил, что на включение в реестр аккредитованных IT-компаний при Минцифры могут претендовать российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий. Он добавил, что Минцифры планирует до конца года провести дополнительный анализ всех продуктов, включенных в реестр до 1 июля.

"Мы идем к тому, чтобы вообще исключить даже формальное участие человека, но для этого нужны тектонические изменения в идеологии предоставления госуслуг. Ведь это не информационная услуга, когда просто запрашиваются сведения. Факт включения или невключения в реестр влечет за собой серьезные последствия: сможет ли компания пользоваться налоговыми льготами. А это, извините, деньги. Часто очень большие", - отметил Паршин.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская отметила, комментируя ТАСС нововведения, что IT-компания должна соответствовать трем критериям: иметь определенный процент по выручке, определенную среднесписочную численность сотрудников в штате и аккредитацию в реестре IT-компаний, чтобы получить льготы в рамках налогового маневра. "Если два первых критерия целиком зависят от деятельности каждой конкретной организации, то аккредитация в реестре IT-компаний, которую можно получить всего за день, снимает серьезный бюрократический барьер, ранее отдалявший по времени использование льгот налогового маневра. Это правильный шаг со стороны профильного министерства и важное событие для IT-отрасли", - добавила она.