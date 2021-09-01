Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья из Танзании

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил со 2 сентября 2021 года запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Танзании в Россию. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"По итогам переговоров Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Танзании о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Российскую Федерацию отменяет запрет на поставки такой продукции из Танзании со 2 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение принято по итогам переговоров, состоявшихся 31 августа, с управлением по охране здоровья растений министерства сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперативов Танзании.

Россельхознадзор с 19 июля 2021 года ввел ограничения на поставки табачного сырья и табачных отходов из ряда стран, в том числе Танзании, при ввозе из которых неоднократно выявлялся карантинный для РФ и стран - членов ЕАЭС объект - многоядная муха-горбатка.

Уточняется, что танзанийской стороной было проведено расследование причин случившегося, а также был усилен контроль за поставками табачной продукции за рубеж. Попаданию мухи-горбатки в продукцию могла способствовать дождливая погода, в связи с чем были приняты меры для того, чтобы зона погрузки товаров оставалась сухой, - отметили представители танзанийской стороны.