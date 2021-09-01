Татарстан обеспечен технологическими извлекаемыми запасами нефти категории А на 11 лет

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность Татарстана технологическими извлекаемыми запасами категории А, к которой относятся разбуренные запасы, составляет 11 лет. Об этом на круглом столе в рамках нефтегазохимического форума в Казани сообщила замначальника управления - начальник отдела ФБУ "Госкомиссия по запасам полезных ископаемых" Анастасия Шубина.

"В Татарстане на сегодняшний день, по тем данным, которые числятся на госбалансе, обеспеченность составляет 11 лет. <...> Cейчас переходный период на новую классификацию. Этот год является завершающим. И в ближайшем будущем мы ожидаем данные по рентабельным запасам. И я все-таки вижу, что могут быть здесь рокировки, относительно рентабельных запасов", - сказала Шубина.

В Татарстане, по ее словам, по результатам инвентаризации рентабельных запасов больше всего. Поэтому показатели обеспеченности могут вырасти.

Шубина подчеркнула, что обеспеченность запасами является достаточно условным параметром. "В зависимости от того, какие цифры мы берем в числителе, на какую добычу делим. <...> Голые цифры сопоставлять нельзя. Нужно учитывать качество запасов, географическое положение и, конечно, экономическую составляющую мы игнорировать не можем", - сказала Шубина.