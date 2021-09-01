Аграрные хозяйства Хайнаня планируют повысить урожайность благодаря солнечным панелям

ХАЙКОУ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Предприятия аграрного сектора южнокитайской провинции Хайнань планируют повысить урожайность ряда овощных культур в наиболее знойное время года благодаря солнечным батареям. Об этом сообщила Хайнаньская широковещательная группа (HBG).

По ее сведениям, соответствующие технологии были опробованы на территории района Цюншань в административном центре региона городе Хайкоу (северная часть острова). Предполагается, что они позволят увеличить масштабы производства таких растений, активно используемых в кулинарии, как горчица и китайская капуста.

Участники этого инновационного проекта отмечают, что за счет панелей, которые затеняют большие поверхности, снижают потери влаги при испарении и защищают растения от прямых солнечных лучей, избыточная энергия солнца частично преобразовывается в электричество. В итоге обеспечивается сбалансированное распределение тепла.

Согласно подсчетам, благодаря таким инновациям цикл выращивания растений составляет от 32 до 40 дней - на полмесяца меньше, чем при отсутствии солнечных батарей. Кроме того, примерно на 25-30% повышается урожайность - до 11,25-15 тонн с гектара.

Ежегодно с апреля по октябрь на Хайнане устанавливается высокая температура воздуха, к тому же часто идут сильные дожди, возникают тайфуны. Такие погодные условия неблагоприятно сказываются на сельском хозяйстве. Из-за большой испаряемости в это время года заметно сокращаются объемы выращивания овощей. Ожидается, что благодаря солнечным панелям такую проблему удастся решить.