Матвиенко: темпы восстановления экономики России говорят о большом запасе ее прочности

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская экономика к концу 2021 года выйдет на темпы, которыми она развивалась до пандемии. Это говорит о большом запасе прочности экономики, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в среду находится с рабочей поездкой в Пензе.

"Мы прошли очень тяжелый этап, <...> связанный с пандемией COVID-19. Прошли его менее болезненно, чем в других странах, с меньшими потерями, чем во многих развитых государствах. К концу года мы выйдем на восстановление темпов экономики до ковидного уровня. Это говорит о запасе прочности нашей экономики", - сказала Матвиенко на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пензенской области.

Она отметила, что российская система здравоохранения при всех проблемах и недостатках показала свою эффективность.

"В том числе за счет вакцинации населения нам удалось сбить темпы прироста заболевания. Уверена, что при том, что граждане во всех регионах будут проявлять ответственность и активно прививаться, мы сможем сформировать национальный иммунитет и остановить распространение этого опасного заболевания", - отметила спикер Совета Федерации.