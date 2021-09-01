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Глава Приморья попросил президента РФ помочь с газификацией моногорода Дальнегорска

На территории моногорода работают два градообразующих предприятия - "Бор" и "Дальполиметалл"

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Газификация моногорода Дальнегорска Приморского края, где расположены производства "Бор" и "Дальполиметалл", необходима для ускорения экономического развития территории и помощи этим предприятиям. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел обратить ваше внимание и попросить поддержки. У нас есть город Дальнегорск - северная территория, город 40 тыс. [населения]. В агломерации с тремя районами - 120 тыс. <...> Хорошо было бы туда провести газ через город Арсеньев. Туда от Черниговки до Арсеньева 60 км, далее посмотреть - либо поставить небольшой завод по сжижению или трубу до Дальнегорска. Это бы дало развитие всему нашему северному узлу вместе с Арсеньевым, там порядка 200 тыс. населения проживает", - сказал Кожемяко.

На территории моногорода работают два градообразующих предприятия - "Бор" и "Дальполиметалл", которые за последние несколько лет получили 1,8 млрд рублей дотаций на электричество, отметил губернатор. "Мы помогаем им, так как там 4 тыс. рабочих, и их закрытие приведет к закрытию города. Этого нельзя допускать", - сказал Кожемяко.

По его словам, газификация этой территории может изменить экономику работающих там предприятий и привлечь в город новых жителей.

Кроме этого, Кожемяко добавил, что необходимо обратить внимание Минэнерго РФ на добываемый в крае уголь. "Нужно, может быть, поговорить с министерством энергетики. С тем, чтобы они учитывали вопрос и каким-то образом обращали внимание на наши местные угли, которые ранее приспособлены были для большой энергетики", - добавил губернатор.

Дальнегорск ходит в число моногородов Приморья, градообразующими здесь являются горнодобывающие предприятия "Дальполиметалл" и "Бор". Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности составляет от 15 до 250 м.

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Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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