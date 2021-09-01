Эксперты: проект "Восток ойл" может обеспечить "Роснефти" самый большой рост в отрасли

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Наибольшим потенциалом роста в российском ТЭК обладает "Роснефть" благодаря флагманскому проекту "Восток ойл". Драйвером для роста стоимости акций компании может стать вхождение в проект стратегических инвесторов из Индии или Китая, говорится в обзоре J.P. Morgan. Эксперты банка повысили целевую стоимость бумаг компании на 14%, до $10 за GDR (глобальные депозитарные расписки) и сохранили рекомендацию на уровне "покупать".

Как отмечают в J.P. Morgan, при текущих уровнях в $7,2 за GDR бумаги "Роснефти" обладают наибольшим потенциалом роста среди российского ТЭКа. Кроме того, в 2021-2022 годах эксперты банка ожидают, что дивидендная доходность акций компании может составить 9-12%. Это выше среднерыночных значений. Так, коэффициент выплат дивидендов "Роснефти" является одним из самых высоких в отрасли - 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО. Ранее в августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию, или суммарно 191 млрд рублей. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для "Роснефти".

Возможности ускоренного роста компании обеспечивает проект "Восток ойл". По оценке банка, в текущей стоимости бумаг компании влияние проекта пока не учтено, так как инвесторы ожидают завершения переговоров о вхождения в проект стратегических инвесторов. В проекте уже есть международные трейдеры Trafigura (10%) и Vitol (5%), но сделка с последним пока не закрыта. Как отмечают в J.P. Morgan, компания ведет переговоры, и в течение двух лет в проект могут войти инвесторы из Индии, Китая или Катара. "Мы считаем, что продажи доли в "Восток ойл" станут ключевым катализатором роста котировок акций компании", - считают эксперты банка.

Кроме "Восток ойл", эксперты банка обращают внимание на то, что "Роснефть" оптимизировала портфель активов, продав неэффективные "хвосты" со значительными эксплуатационными расходами. Компания сосредоточила свою деятельность на высокоэффективных проектах с низким углеродным следом. Также благодаря проектам "Роспан" и "Харампур" "Роснефть" к 2022 году доведет долю газовых проектов в своем портфеле до 25%.

О проекте

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добычу углеводородов на проекте "Восток ойл" планируется начать в 2024 году и довести ее до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.

В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за 7 млрд евро, в июне договорилась о продаже 5% акций в проекте консорциуму, в состав которого входит международный трейдер Vitol.