В аэропортах США зафиксировали 31 августа рекордно низкий с середины мая пассажиропоток

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Рекордно низкий с середины мая пассажиропоток был зафиксирован в аэропортах США 31 августа на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных в среду на сайте Управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США.

Согласно приведенной статистике, во вторник досмотр в американских аэропортах прошли 1 345 064 человека. Это самый низкий показатель с 11 мая, когда пассажиропоток, по подсчетам TSA, составил 1 315 493 человека. При этом 31 августа 2019 года - до пандемии - пассажиропоток составил 2 037 750 человек, а в этот же день в 2020 году на фоне распространения в стране коронавируса и вводимых в связи с этим ограничений - только 516 тыс. человек.

Как отмечало в середине марта агентство Reuters, в 2020 году из-за распространения в мире коронавируса спрос на авиаперелеты в США сократился на 60%. Весной этого года на фоне массовой вакцинации и снижения количества новых случаев заражения он вновь начал активно расти.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 640 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.