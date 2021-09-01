"Транснефть" и "Газпром нефть" будут вместе развивать рынок моторного топлива Челябинска

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" и "Газпром нефть" будут совместно развивать рынок моторного топлива Челябинской области. Об этом говорится в сообщении "Транснефти".

"ПАО "Транснефть", ПАО "Газпром нефть", АО "Транснефть - Урал" и ООО "Газпромнефть-Терминал" подписали соглашение о намерениях об основных коммерческих и организационных условиях реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры рынка моторного топлива в Челябинской области", - сказано в сообщении.

В соответствии с соглашением, запланировано строительство нефтебазы на площадке линейной производственно-диспетчерской станции "Челябинск" с дальнейшим подключением к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа-Петропавловск. Реализация проекта позволит осуществлять поставку высококачественного моторного топлива с Омского НПЗ "Газпром нефти" в Челябинскую область с учетом потребностей регионального рынка, отмечает "Транснефть".

Проектно-изыскательские работы для строительства приемо-сдаточного пункта (ПСП) выполнит "Гипротрубопровод" по плану в середине 2023 года. Проведение строительно-монтажных работ по проекту строительства ПСП и подключению нефтебазы к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа-Петропавловск планируется завершить в 2025 году.