Глава Чувашии заявил о снижении госдолга республики на 2 млрд рублей за 1,5 года

ТАСС, 1 сентября. Объем государственного долга Чувашии достиг 8,4 млрд рублей. За последние 1,5 года он снизился более чем на 2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев.

"Несмотря на сложности непростого 2020 года, государственный долг Чувашии был снижен почти на 1,5 млрд рублей и на 1 января 2021 года составил 8,9 млрд рублей (28,4% к собственным доходам республиканского бюджета). За истекший период текущего года госдолг Чувашии снижен еще на 519 млн рублей и на 99,6% представлен бюджетными кредитами", - сказал Николаев.

Он уточнил, что на сегодняшний день по показателям государственного долга на одного жителя и отношения госдолга к объему собственных доходов Чувашия находится среди регионов Приволжского федерального округа, имеющих минимальный уровень долговой нагрузки.

"В декабре 2020 года Чувашская Республика получила бюджетный кредит в объеме 1 млрд 372,6 млн рублей, что позволило направить сэкономленные на обслуживании госдолга средства на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции", - добавил глава Чувашии.

Он пояснил, что по решению президента Владимира Путина в июне этот кредит был реструктурирован со сроком погашения до 2029 года включительно. Высвободившиеся средства будут направлены на реализацию новых инвестиционных проектов.