Урожайность зерновых в Пензенской области снизилась на 30% из-за засушливого лета

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области на 2021 год составляет 2,8 млн тонн. Из-за засушливого лета средняя урожайность в регионе снизилась до 26,5 ц/га, сообщил в среду врио главы региона Олег Мельниченко спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко на совещании по социально-экономическому развитию Пензенской области.

"Мы планируем получить урожай зерновых и зернобобовых в 2,8 млн тонн. Уже перешли за 2 млн тонн, уверенно идем по уборочной. [Урожай] будет ниже, чем в прошлом году в силу погодных условий. Прогноз на урожай неплохой, но, к сожалению, упала урожайность", - отметил Мельниченко.

По словам врио главы Минсельхоза Пензенской области Романа Калентьева, сейчас она составляет 26,5 ц/га. В 2020 году в Пензенской области был собран рекордный урожай зерновых - 3,3 млн тонн при средней урожайности 40,1 ц/га.

По словам Мельниченко, посевная площадь в регионе была увеличена на 55 тыс. га, до 1, 5 миллиона. В дальнейшем ее планируется расширять за счет введения земель в сельхозоборот.

Врио губернатора подчеркнул, что в ближайшие годы в развитие агропромышленного комплекса региона будет инвестировано более 20 млрд рублей благодаря реализации ряда крупных инвестпроектов компаниями "Дамате", "Русмолко", "Коноплекс" и другими. В частности, власти региона рассчитывают на дальнейшее увеличение объемов производства мяса индейки, что позволит группе компаний "Дамате" войти топ-5 мировых производителей этого продукта.