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В ЦБ заявили, что влияние новых соцвыплат на инфляцию будет небольшим

Единовременные выплаты пенсионерам, военным и правоохранителям в размере около 500 млрд рублей дополнительно поддержат потребительский спрос в конце III - начале IV квартала, отмечается в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Влияние на инфляцию единовременных выплат пенсионерам, военным и правоохранителям будет разовым и небольшим. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленным департаментом исследования и прогнозирования Банка России.

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"Единовременные выплаты пенсионерам, военным и правоохранителям в размере около 500 млрд рублей дополнительно поддержат потребительский спрос в конце III - начале IV квартала. Впрочем, их влияние на инфляцию будет разовым и небольшим", - отмечается в документе.

Аналитики ЦБ также напомнили, что финансирование расходов происходит за счет дополнительных ненефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. "Такие возможности бюджета в целом учитываются при принятии решений по ДКП (денежно-кредитной политике - прим. ТАСС) и формировании прогноза Банка России", - подчеркнули в департаменте.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.

Инфляционное давление

Инфляционное давление по-прежнему остается повышенным, несмотря на некоторое снижение в июле - августе. "Инфляционное давление, очищенное от влияния временных и разовых факторов, в июле - августе немного снизилось, но по-прежнему существенно превышает уровень 4%. Повышенные темпы роста цен сохраняются во многих компонентах потребительской корзины", - отмечается в документе.

При этом принимаемые регулятором решения по денежно-кредитной политике будут способствовать постепенному снижению инфляционного давления. Это в свою очередь приведет к замедлению годовой инфляции с текущих 6,5% до 4-4,5% в 2022 году и ее сохранению вблизи 4% в дальнейшем, указали аналитики ЦБ.

Источник рисков

Рост номинальных зарплат на фоне увеличения спроса на труд служит источником проинфляционных рисков в условиях сохраняющегося отставания предложений товаров и услуг, говорится в бюллетене.

"До двузначных величин ускорился рост номинальных заработных плат на фоне опережающего увеличения спроса на труд. Это существенно поддерживает рост внутреннего спроса и служит источником проинфляционных рисков в условиях сохраняющегося отставания реакции предложения товаров и услуг на рост спроса", - отмечается в документе.

При этом проводимая денежно-кредитная политика ослабляет действие устойчивых факторов роста цен. Однако действие этих факторов будет ослабевать постепенно, сдерживая замедление годовой инфляции, указывают аналитики ЦБ.

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