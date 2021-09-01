Уровень безработицы в России в июле снизился до 4,5% впервые с осени 2019 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июле снизился до 4,5% с 4,8% в июне, следует из данных Росстата. Таким образом, показатели безработицы снизились до уровня осени 2019 года.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5%", - говорится в материалах.

По данным ведомства, общая численность безработных в России в июле составила 3,4 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 г. составила 75,5 млн человек, из них 72 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,4 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечает Росстат.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.