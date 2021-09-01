Росстат зафиксировал недельную инфляцию в 0,09%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 24 по 30 августа 2021 года составила 0,09%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,01%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,68%. В годовом выражении инфляция на 30 августа 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,5%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, свинину - на 0,5%, сливочное масло и маргарин - на 0,4%, говядину, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,3%. В среднем по России выросли цены на баранину, колбасы, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, шоколадные конфеты - на 0,2%. Также на 0,1% увеличились цены на сметану, сычужные сыры, макаронные изделия, сухие молочные смеси для детского питания, водку, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на подсолнечное масло, мясо кур и сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,1%. Цены на куриные яйца в среднем по России снизились на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,9%, в том числе на морковь - на 5,4%, картофель - на 1,9%, белокочанную капусту - на 1,7%, лук репчатый - на 0,9%, яблоки - на 0,2%. В то же время помидоры стали дороже на 0,2%.

Снизились цены на пшено - на 0,5%, гречневую крупу- на 0,1%.

Медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол - на 0,6%, метамизол натрия (отечественный анальгин), комбинированные анальгетики и левомеколь - на 0,3%, бромгексин и нимесулид - на 0,2%, валидол и аллохол - на 0,1%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 1,1%, зубная паста- на 0,5%, пеленки для новорожденных, хозяйственное мыло и туалетная бумага - на 0,4%, женские гигиенические прокладки - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на стиральный порошок снизились на 0,3%, зубные щетки- на 0,1%.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на джинсы для детей - на 0,9%, спортивные костюмы для детей и шампуни - на 0,6%, обрезные доски - на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, смартфоны, отечественные сигареты с фильтром, кроссовки для детей и взрослых, детские футболки - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,2%, телевизоры и майки, мужские футболки - на 0,1%.

Цены на металлочерепицу снизились на 1,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 0,8%, женские колготки - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились на 0,1%. Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 августа 2021 года выросли на 7 коп. и составили 49,08 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 коп. - до 46,16 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 коп. - до 49,98 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 также возросла на 9 коп. - до 57,65 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 3 коп. - до 50,69 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 50 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 1,7%, Ханты-Мансийске - на 1,5%, Грозном - на 1,4%. В Москве цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,19 до 46,69 руб., марки Аи-95 - от 49,59 до 53,89 руб., марки Аи-98 - от 55,48 до 59,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,60 до 46,25 руб., марки Аи-95 - от 48,40 до 50,8 руб., марки Аи-98 - от 57,80 до 59,90 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 816,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 4,4% и составило 1 млн 631,9 тыс. тонн.

Услуги

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 1%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 0,9%, санатории - на 0,4%.