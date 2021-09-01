Глава Wildberries считает перспективной продажу образовательных услуг на маркетплейсах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук назвала перспективным направлением онлайн-торговли продажу образовательных услуг на маркетплейсах. Об этом она сообщила в рамках марафона "Новое знание".

"Нам кажется, что одна из заслуг интернет-торговли в том, что мы делаем очень легкой и безопасной возможность для любого человека попробовать себя в качестве предпринимателя. На сегодняшний день нужен всего лишь смартфон и идея, [которую] и начать продавать. Никаких капитальных вложений не потребуется. В ближайшем будущем, я думаю, разовьется еще и продажа нефизических товаров, то есть если имеется опыт, навык, умение, точно также можно выставить свое умение, знание на продажу на любую площадку и начать зарабатывать деньги", - отметила Бакальчук.

Кроме того, гендиректор Wildberries сообщила о планах на основе собственного умного помощника Евы Вайлет, обрабатывающей в настоящее время около 50% обращений клиентов ретейлера, еще одного помощника для общения с продавцами и помощи в решении административных запросов сотрудников компании.

По мнению Бакальчук, в будущем следует ожидать развития различных форм экспресс-доставки как курьерами, так и с помощью специальных дронов или беспилотных автомобилей.

О марафоне

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.