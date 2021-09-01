Грузооборот транспорта в июле увеличился на 9,1%

МОСКВА,1 сентября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в РФ в июле увеличился на 9,1% по сравнению с июлем прошлого года, до 471,6 млрд тонно-километров (т/км) и на 1% превысил показатель июня 2021 года, следует из материалов Росстата.

В январе - июле этого года грузооборот транспорта увеличился на 5,7% в годовом выражении, до 3 трлн 265,7 млрд т/км.

При этом грузооборот железнодорожного транспорта в июле увеличился на 3,7% в годовом выражении - до 217,3 млрд т/км и на 1,1% по сравнению с июнем текущего года. В январе - июле 2021 года грузооборот железнодорожного транспорта составил 1 трлн 520,9 млрд т/км, что на 5% больше показателя семи месяцев прошлого года.

Грузооборот автомобильного транспорта в июле показал нулевые темпы роста к июню 2020 года и 1% роста к июню текущего года, составив 24,8 млрд т/км. За январь - июль 2021 года показатель составил 158,4 млрд т/км (+6,4% в годовом выражении).

Морским транспортом в отчетном месяце достигнут грузооборот в 3,7 млрд т/км, что на 1,5% меньше, чем в июле прошлого года. За январь - июль 2021 года показатель составил 23 т/км (+4,3% в годовом выражении).

Результат по внутреннему водному транспорту в июле 2021 года составил 11 млрд т/км, что на 18,2% больше показателя июля 2020 года, и на 27,9% больше результата в июне 2021 года. За январь - июль 2021 года грузооборот составил 35,3 млрд т/км (снижение на 2,8% в годовом выражении).

Докризисный 2019 год

Между тем, по сравнению с докризисным 2019 годом грузоперевозки пока восстановились не полностью. Так, в январе - июле этого года грузооборот всего транспорта все еще на 6,2% меньше аналогичного периода докризисного 2019 года. При этом по железнодорожному транспорту результат отстает на 4,8%, по автомобильному - на 2,1%, по водному - на 2,1% и только по морскому транспорту превышает на 6,3% показатель аналогичного периода 2019 года.