{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Годовая инфляция в РФ с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%

Как сообщили в Минэкономразвития, на потребительском рынке инфляция составила 0,09%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 24 по 30 августа инфляция составила 0,09% (0,10% неделей ранее)", - отмечается в обзоре.

Директор департамента макроэкономического анализа Минэкономразвития Екатерина Власова отметила, что окончательные выводы об августовской инфляции можно будет делать после публикации статистического доклада Росстата за месяц. "Она [статистика Росстата за месяц] формируется по гораздо более широкому набору товаров и услуг (556 по сравнению со 106 в "недельной" корзине) - поэтому динамика за месяц может отклоняться от оперативной оценки по неделям", - приводит комментарий Власовой пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на текущий год может быть повышен до более 5% с нынешнего прогноза в 4,3%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 24 по 30 августа 2021 года составила 0,09%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция в 0,07%.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
Минцифры проведет эксперимент по размещению россиянами данных биометрии через приложение
Он пройдет с октября 2021 года по октябрь 2022 года
Минцифры проведет эксперимент по размещению россиянами данных биометрии через приложение
Читать полностью