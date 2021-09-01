Годовая инфляция в РФ с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 24 по 30 августа инфляция составила 0,09% (0,10% неделей ранее)", - отмечается в обзоре.

Директор департамента макроэкономического анализа Минэкономразвития Екатерина Власова отметила, что окончательные выводы об августовской инфляции можно будет делать после публикации статистического доклада Росстата за месяц. "Она [статистика Росстата за месяц] формируется по гораздо более широкому набору товаров и услуг (556 по сравнению со 106 в "недельной" корзине) - поэтому динамика за месяц может отклоняться от оперативной оценки по неделям", - приводит комментарий Власовой пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на текущий год может быть повышен до более 5% с нынешнего прогноза в 4,3%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 24 по 30 августа 2021 года составила 0,09%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция в 0,07%.