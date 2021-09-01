Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,33% и 1,84%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду вырос на 1,33% - до 3 971,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,84%, до 1 715,09 пункта.

Доллар на 20:04 мск падал на 0,34%, до 72,88 рубля, евро - на 0,1%, до 86,35 рубля.

"В среду российский рынок акций торговался вблизи максимумов по индексу Мосбиржи и во второй половине дня обновил исторический рекорд. Настроения на мировых рынках между тем были неустойчивыми, одной из причин для этого выступила слабость экономической статистики", - указывает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цена нефти марки Brent дешевела на 0,74% и находилась на уровне $71,1 за баррель. В то же время нефть марки WTI дешевела до $68,03 за баррель (-0,69%).

"Сегодняшние комментарии министра энергетики РФ Александра Новака о том, что соглашение в рамках ОПЕК+ позволило убрать с рынка излишек нефти и теперь важно сохранять на рынке баланс, не свидетельствует явным образом в пользу ужесточения позиций ОПЕК, на которое, возможно, рассчитывала часть инвесторов", - прокомментировал ситуацию в мировой экономике аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок акций

В лидерах роста на Мосбирже 1 сентября находились акции золотодобывающей компании Petropavlovsk, стоимость которых в ходе торгов увеличивалась более чем на 8%.

Александр Осин охарактеризовал ситуацию на бирже следующим образом: "Акции "Роснефти" поддержала информация о том, что эти бумаги купили глава компании Игорь Сечин и другие члены правления "Роснефти". Все сделки состоялись на внебиржевом рынке по одной цене - 559,98 рубля. В аутсайдерах - акции "Северстали". Они торгуются последний день с дивидендами. Размер дивидендов на одну ценную бумагу составляет 84,45 рубля. Между тем, опасения дефицита на рынке металлов, похоже, способствуют смягчению политики регуляторов в отношении отраслевого бизнеса металлургических и добывающих компаний".

Рынок на 2 сентября

Динамика цен на нефть и общерыночный фон 2 сентября продолжат определять характер торгов на российском рынке, сообщает Александр Бахтин. Из важной экономической статистики четверга отметим сведения из США - сальдо торгового баланса и объем промышленных заказов в июле, а также недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3 875 - 3 975 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,5-74. "Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3 930 - 3 980 пунктов, 72,5-73,5 рубля и 86-87 рубля за доллар и евро соответственно.