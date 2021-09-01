МЭР: рост ВВП России в июле оставался выше допандемийного уровня IV квартала 2019 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ВВП РФ в июле вновь, как и месяцем ранее, продемонстрировал показатели выше допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"В июле ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (+0,4% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июлю 2020 года составил 4,7% г/г (к июлю 2019 года: +0,4%), по итогам января - июля - 4,8% г/г (+1,1% к семи месяцам 2019 года)", - говорится в обзоре.

Отмечается, что июльские показатели во всех ключевых отраслях, кроме добычи полезных ископаемых, превышают допандемические уровни, однако выпуск в этих отраслях в июле оставался стабильным либо корректировался вниз. Кроме того, драйверами восстановления российской экономики продолжают быть внутренний спрос и динамика кредитования. При этом чистый экспорт вносит отрицательный вклад в ВВП России из-за того, что темпы наращивания физических объемов товарного импорта превышают аналогичные показатели экспорта.

"Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта сдерживается действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем несырьевой неэнергетический экспорт в первые 6 месяцев года показывает уверенный рост (по оценке, +7,4% г/г в сопоставимых ценах за январь - июнь)", - уточняется в обзоре.

Также подчеркивается сохранение в июле тенденции к стабилизации на потребительском рынке. "Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг, по оценке, был на -1,3% ниже допандемического уровня (июнь: -1%). Вместе с тем оперативные данные за август (Сбериндекс, данные контрольно-кассовой техники) сигнализируют об активизации потребительского спроса в августе на фоне осуществления выплат на детей школьного возраста", - пояснили в МЭР.

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам, что министерство наблюдает признаки замедления восстановительного роста ВВП России, предложив дождаться данных за июль.