Украина погасила $1,3 млрд по реструктурированному в 2015 году госдолгу

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа на сумму более $1,3 млрд, выпущенных при реструктуризации госдолга в 2015 году. Об этом сказано в сообщении Минфина в среду.

"Общая сумма платежа составила более $1,3 млрд, в том числе $974,146 млн - погашение основной суммы еврооблигаций и $334,636 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах", - говорится в нем.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году номинальной стоимостью $1,409 млрд был осуществлен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% годовых.

"В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на госбюджет по погашению государственного долга Минфин осуществил активную операцию по управлению госдолгом, а именно выкупил еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму $435 млн", - уточнили в ведомстве. В сообщении сказано, что до конца года остаток валютных платежей по госдолгу составляет около $3,6 млрд.